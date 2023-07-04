Попри судові позови російських олігархів, Італія залишає їхні активи замороженими

Італія від початку повномасштабної війни Росії проти України заморозила активи російських олігархів на суму приблизно 2 млрд євро. Йдеться про маєтки, транспорт та банківські активи росіян в Італії, повідомило Reuters у вівторок, 4 липня.

За даними агентства, активи російських олігархів заморозили в межах санкції Європейського Союзу від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Під санкції потрапили банківські рахунки росіян, вілли, яхти та авто на території Італії.

Про 2 млрд євро заморожених активів йдеться у щорічному звіті підрозділу по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії. За словами голови UIF Енцо Серати, в межах санкцій було заморожено 330 млн євро фінансових активів, які пов'язані з 80 особами.

Деякі з російських олігархів, на яких поширюються ці заходи, подали судові апеляції, зокрема російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов. Нагадаємо, у квітні 2023 року італійський суд передав до Суду ЄС рішення щодо збереження його активів на суму понад 80 млн євро замороженими.