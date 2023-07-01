Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній, юридичні підприємства з Білорусі й грузинська авіакомпанія. Відповідний указ оприлюднений Офісом президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — зазначається у його тексті.

До списку юридичних осіб, окрім російських, також включені компанії Білорусії, Грузії та Казахстану. Загалом у переліку опинились понад 190 фізичних осіб та майже 291 компанія з Росії та інших країн. Зокрема, санкції торкнулися грузинської авіакомпанії Georgian Airways та її керівництва після того, як вона відновила польоти до Росії. Також під санкції потрапив голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі.

Санкційні обмеження запроваджуються проти керівників казанського заводу «Електроприлад» Павла Інцина та Павла Шацьких; заступника гендиректора підприємства Володимира Древке; керівника Смоленського заводу радіодеталей концерну «Автоматика» держкорпорації «Ростех» Георгія Лужецького, зазначає «Суспільне».

Санкції запроваджуються й проти начальника Головного управління Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Республіці Башкортостан Марата Латипова, а також громадянки Російської Федкерації та члена так званої «народної ради ДНР» Костенко Ірини Анатоліївни.

Серед юридичних осіб у санкційному переліку опинились акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Салют», публічне акціонерне товариство «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П.Корольова», акціонерне товариство «502 завод з ремонту військово-технічного майна», акціонерне товариство «Завод Атлант», акціонерне товариство «Тяжмаш», товариство з обмеженою відповідальністю «Азіатський торговий дім» та інші.

Термін дії більшості обмежень складає 10 років. Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова. Зеленський також доручив Кабміну разом зі Службою безпеки та Національним банком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.