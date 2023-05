Російський пасажирський літак у п'ятницю, 19 травня, приземлився в Грузії вперше з 2019 року. Це сталося після скасування заборони на польоти до цієї країни російським президентом Владіміром Путіним минулого тижня. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Літак авіакомпанії «Азимут» приземлився о 13:17 за місцевим часом у аеропорту столиці Грузії Тбілісі. Цю подію грузинські активісти зустріли протестом на летовищі, під час якого затримали кількох учасників акції. Люди зустрілися на площі Першої республіки в Тбілісі, після чого попрямували колоною до столичного міжнародного аеропорту. Пасажирів рейсу Москва-Тбілісі вони зустріли транспарантами, свистом і вигуками.

Першим рейсом з Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та громадських діячів. Серед них – голова громадської організації «Солідарність заради миру» Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, член організації «Солідарність заради миру» Михайло Жгенті, член «Соціалістичного руху Грузії» Темур Піпія, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія, екс-депутат парламенту Грузії Темур Маісурадзе, бізнесмен Мамука Піпія.

Згодом стало відомо, що в аеропорту затримали кількох опозиційних активістів.

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.



Background: https://t.co/JtR3Qs0v3J

Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU