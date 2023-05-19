Протестувальники зустріли перший рейс з Москви транспарантами зі словами

Російський пасажирський літак у п'ятницю, 19 травня, приземлився в Грузії вперше з 2019 року. Це сталося після скасування заборони на польоти до цієї країни російським президентом Владіміром Путіним минулого тижня. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Літак авіакомпанії «Азимут» приземлився о 13:17 за місцевим часом у аеропорту столиці Грузії Тбілісі. Цю подію грузинські активісти зустріли протестом на летовищі, під час якого затримали кількох учасників акції. Люди зустрілися на площі Першої республіки в Тбілісі, після чого попрямували колоною до столичного міжнародного аеропорту. Пасажирів рейсу Москва-Тбілісі вони зустріли транспарантами, свистом і вигуками.

Першим рейсом з Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та громадських діячів. Серед них – голова громадської організації «Солідарність заради миру» Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, член організації «Солідарність заради миру» Михайло Жгенті, член «Соціалістичного руху Грузії» Темур Піпія, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія, екс-депутат парламенту Грузії Темур Маісурадзе, бізнесмен Мамука Піпія.

Згодом стало відомо, що в аеропорту затримали кількох опозиційних активістів.

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.



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Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU — OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже відреагувала на прибуття рейсу з РФ, назвавши його «небажаним».

«Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлила свій небажаний рейс у Тбілісі», – написала Зурабішвілі у Twitter.

Despite the opposition of the Georgian people, Russia has landed its unwelcome flight in Tbilisi#No2Flights2Russia ️ — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 19, 2023

Водночас Агентство цивільної авіації Грузії допустило ще одну російську компанію до польотів в країну – Red Wings. Як йдеться у повідомленні агентства у Facebook, з 2 червня цього року авіакомпанія здійснюватиме рейси Сочі – Тбілісі – Сочі та Москва – Кутаїсі – Москва тричі на тиждень. У агенції зазначили, що Red Wings не перебуває в санкційному списку ЄС.

Зазначимо, що 10 травня президент РФ Владімір Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, що діяла з 2019 року.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Оскільки Грузія є парламентською республікою, повноваження президента у ній суттєво обмежені. Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримав рішення РФ про відновлення авіасполучення.

Крім того, за словами Держдепартаменту США, у той час, як багато західних країн закрили небо російським літакам, компанії в грузинських аеропортах можуть опинитися під загрозою санкцій у разі обслуговування літаків, що підлягають імпортному та експортному контролю.