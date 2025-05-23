У Дніпрі суддя скоїв смертельну ДТП

Вранці п’ятниці, 23 травня, у Дніпрі сталась смертельна аварія за учасні судді. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідчих, суддя одного з районних судів, який перебував за кермом мотоцикла Suzuki, збив пішохода, який переходив дорогу у не встановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми несумісні з життям.

На місце аварії ДБР прибула слідчо-оперативна група. За даними правоохоронців, суддя перебував за кермом мотоцикла у тверезому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 21 лютого співробітники ДБР оголосили підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра. За даними слідчих, він незаконно привласнив орендовану квартиру.