Литовські волонтери привезли на Львівщину 70 автомобілів для військових
Львівська ОВА опублікувала перелік бригад, яким передадуть авто
Литовські волонтери закупили й доставили на Львівщину 70 автомобілів. Транспорт передадуть військовим для виконання бойових завдань на передовій, розвідки, евакуації поранених та перевезення спорядження. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 24 травня, повідомив, що збір грошей на авто організував Валдас Барткавічус.
«Щира подяка людині з великим серцем – Валдасу Барткавічусу. І кожному з литовських волонтерів, хто збирав кошти, знаходив авто, доправляв їх – ви робите безцінний внесок у нашу спільну боротьбу. Лише за останні пів року Валдас передав сотні машин, тонни допомоги, море турботи. І навіть після травми – не зупинився. Ми завжди будемо про це памʼятати», – сказав Максим Козицький.
Передача автомобілів 24 травня 2025 року. Фото пресслужби ЛОВА
Голова ЛОВА зазначив, що автомобілі отримають:
- 93-тя ОМБр «Холодний Яр»;
- Третя окрема штурмова бригада;
- спецпідрозділ ГУР МОУ Kraken;
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 5 окрема штурмова Київська бригада;
- 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;
- 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;
- 129-та окрема бригада Сил територіальної оборони;
- 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
- 22-га окрема механізована бригада;
- 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців;
- 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
- 12-та бригади спеціального призначення «Азов»,
- 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
Зазначимо, що Валдас Барткавічус, який привозить допомогу Україні, отримав поранення у Дніпрі у грудні 2024 року. Литовські ЗМІ повідомляли, що в руках волонтера «вибухнув невідомий пакет, який могли залишити російські агенти». Внаслідок поранення Валдас Барткавічус втратив кілька пальців.
Нагадаємо, що литовські волонтери на чолі з Валдасом Барткавічусом у березні 2025 року привезли на Львівщину 40 автомобілів. Транспорт розподілили відповідно до запитів, які отримала обласна військова адміністрація.