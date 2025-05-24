Автомобілі, які привезли литовські волонтери на Львівщину

Литовські волонтери закупили й доставили на Львівщину 70 автомобілів. Транспорт передадуть військовим для виконання бойових завдань на передовій, розвідки, евакуації поранених та перевезення спорядження. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 24 травня, повідомив, що збір грошей на авто організував Валдас Барткавічус.

«Щира подяка людині з великим серцем – Валдасу Барткавічусу. І кожному з литовських волонтерів, хто збирав кошти, знаходив авто, доправляв їх – ви робите безцінний внесок у нашу спільну боротьбу. Лише за останні пів року Валдас передав сотні машин, тонни допомоги, море турботи. І навіть після травми – не зупинився. Ми завжди будемо про це памʼятати», – сказав Максим Козицький.

Передача автомобілів 24 травня 2025 року. Фото пресслужби ЛОВА

Голова ЛОВА зазначив, що автомобілі отримають:

93-тя ОМБр «Холодний Яр»;

Третя окрема штурмова бригада;

спецпідрозділ ГУР МОУ Kraken;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

5 окрема штурмова Київська бригада;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;

129-та окрема бригада Сил територіальної оборони;

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

22-га окрема механізована бригада;

72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців;

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

12-та бригади спеціального призначення «Азов»,

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Зазначимо, що Валдас Барткавічус, який привозить допомогу Україні, отримав поранення у Дніпрі у грудні 2024 року. Литовські ЗМІ повідомляли, що в руках волонтера «вибухнув невідомий пакет, який могли залишити російські агенти». Внаслідок поранення Валдас Барткавічус втратив кілька пальців.

Нагадаємо, що литовські волонтери на чолі з Валдасом Барткавічусом у березні 2025 року привезли на Львівщину 40 автомобілів. Транспорт розподілили відповідно до запитів, які отримала обласна військова адміністрація.