Указ про звільнення Романа Машовця з'явився на сайті президента 30 грудня

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента в понеділок, 30 грудня.

З квітня 2020 року Роман Машовець в Офісі президента відповідав за координацію роботи в оборонній сфері. Наразі не відомо, хто змінить Машовця на цій посаді.

Що відомо про Романа Машовця

48-річний Роман Машовець – ветеран воєнної розвідки й військовий оглядач. Проходив військову службу у підрозділі спецпризначення ГУР, у миротворчій місії в Сьєрра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.

З 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для Збройних сил України. У квітні 2020 року Машовця призначили на посаду заступника голови Офісу президента. У відомстві заявляли, що одним із головних завдань посадовця є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни. Документ ввели у дію 14 вересня 2020 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський включив Романа Машовця до складу Ставки Верховного головнокомандувача. У січні 2024 року він ввійшов до складу української делегації для переговорів з іншими державами щодо підготовки домовленостей про надання Україні гарантій безпеки, очолюваної керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Додамо, 30 грудня президент Володимир Зеленський підписав укази також про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка та голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна. 28 грудня звільнення посадовців погодив Кабінет міністрів України.