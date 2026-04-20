Володимира Качмара студентки звинувачували у домаганнях

Колишнього проректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Качмара призначили виконувачем обовʼязків директора музею Михайла Грушевського у Львові. Торік професор був фігурантом скандалу щодо сексуальних домагань студенток. Про його призначення повідомили у телеграм-каналі незалежної студентської профспілки «Пряма дія ЛНУ».

«Володимир Качмар обійняв посаду виконувача обов’язків директора Державного меморіального музею Михайла Грушевського. Це сталося рівно через два дні після його звільнення з університету. Департамент культури або не проводив перевірку репутації, або свідомо проігнорував бекграунд кандидата», – зазначено у повідомленні.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус: «Згідно з поданням департаменту культури ЛОВА Володимира Качмара з минулої пʼятниці призначили в.о. директора».

Директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОВА Ірина Гаврилюк на запитання ZAXID.NET, чи не викликала сумнівів кандидатура людини, довкола імені якої виник публічний скандал в освітньому середовищі, відповіла: «Звинувачувати можна будь-яку людину, але рішення суду немає».

Володимир Качмар виконуватиме обовʼязки директора до моменту призначення нового керівника. Як сказав Андрій Білоус, конкурс на заміщення посади директора оголосять приблизно через 2-3 місяці.

«Це професійний історик, нам було важко знайти когось на керівника. Ми розглядали різні варіанти, радились на зустрічах з істориками, музейниками. Закликали подавати кандидатури», – додав Андрій Білоус.

За його словами, музей не має директора близько пів року. Останні кілька місяців обовʼязки керівника виконувала працівниця музею Грушевського Софія Легін, до того – представниця музею Івана Франка. Ідея юридичного обʼєднання двох музеїв, яке раніше планувала зробити ЛОР, станом на сьогодні неактуальна, зазначив Андрій Білоус.

Водночас студенти обурюються кандидатурою історика, репутацію якого поставили під сумнів численні скарги його студенток, які звинувачували викладача у сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, 60-річний Володимир Качмар є доктором історичних наук та професором. З 2019 до 2025 року працював проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних питань ЛНУ. А на останніх виборах ректора його кандидатуру висунула профспілка університету. Після скандалу із звільненням професора Йосипа Лося через сексуальні домагання студентки масово почали скаржитись і на професора Володимира Качмара. Він всі звинувачення відкинув і повʼязав із виборами ректора, а етична комісія не виявила ознак домагань у поведінці проректора. Детальніше цю тему ZAXID.NET висвітлював тут.