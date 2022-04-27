Голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті країн «Великої двадцятки». Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20», – написав Зеленський.

Саміт G20 відбудеться у листопаді 2022 року, цьогоріч його приймає Індонезія.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США та союзники тиснули на представників Індонезії, щоб запросити Україну на саміт у якості гостя. Reuters раніше також заявляло, що США припускали можливість виключення Росії із «Великої двадцятки».

«Велика двадцятка» (G20) об’єднує представників найбільших економік світу, її метою є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку. Учасниками G20 є США, КНР, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка, Європейський Союз.