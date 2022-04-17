Володимир Зеленський заявив, що не довіряє російським військовим та російському керівництву

Україна не має наміру відмовлятися від окупованих територій на сході країни задля припинення війни з державою-терористом Росією. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

За словами голови держави, захисники України готові боротися з окупантами в битві за Донбас, яка може вплинути на перебіг усієї війни.

Глава держави пояснив, що немає жодних гарантій того, що РФ знову не намагатиметься захопити Київ, якщо вона зможе захопити Донбас.

«Тому для нас дуже важливо не пустити їх, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на перебіг усієї війни», – сказав Зеленський.

Президент додав, що не довіряє російським військовим та російському керівництву.

«Я не вірю світу. Ми не віримо словам. Після дій Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому. Єдина віра там – це віра в себе, в наш народ, віра в наші Збройні сили і віра в те, що країни підтримуватимуть нас не тільки словами, а й діями», – резюмував Зеленський.

Крім того, президент висловив сподівання на візит президента США Джо Байдена в Україну, а також запросив французького лідера Еммануеля Макрона на власні очі побачити звірства солдатів путінської армії в Україні.

«Думаю, він міг би. Я маю на увазі, звісно, його рішення. А також, це залежить від ситуації з безпекою – я маю на увазі це – але я думаю, що він є лідером Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб побачити все на власні очі», – заявив Зеленський.