Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною та скасував відмову прикордонників у перетині кордону для представника благодійної організації, який мав доставити гуманітарний вантаж.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся волонтер, який розповів, що наприкінці жовтня 2024 року він хотів перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску Грушів-Будомєж, але отримав відмову. Метою поїздки була доставка гуманітарних вантажів в Україну.

Представник прикордонного загону подав відзив, у якому вказав, що «недостатньо лише самого факту наявності документів, що підтверджують підставу для виїзду за кордон, оскільки підтвердження мети поїздки є невід’ємною складовою здійснення прикордонного контролю». За словами представника прикордонників, позивач не надав достатніх документів для перетину кордону.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що у пункті пропуску позивач надав низку документів, зокрема наказ Житомирської ОВА про виїзд за кордон, військово-обліковий документ, листи благодійних організацій, обґрунтування обсягів гуманітарних вантажів, доручення від БО «Благодар Житомирщини», що він може її представляти. З долучених документів відомо, що волонтер мав доставити 500 кг продуктів.

Суддя вважає, що рішення прикордонників про відмову в перетині кордону є необґрунтованим, оскільки вони не вказали, яких саме документів не надав позивач для перетину кордону. Суддя визнала протиправним та скасувала рішення про відмову в перетині кордону для волонтера. Рішення суду ще можна оскаржити.