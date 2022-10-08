Допомагати ЗСУ, кричати на увесь світ про те, що Росія – терористична держава, пам’ятати, що війна триває. Детальніше про всі аспекти наших підходів до найважчого українського етапу 21 століття Софія Трощук говоритиме із волонтером і громадським діячем Богданом Іванусем. Дивіться о 14:00 на каналі ZAXID.NET у YouTube.

00:00 - початок

01:12 - про волонерство, як все почалось

04:35 - про збір на вантажівку для ЗСУ

12:25 - про згуртованість українців та важливість допомагати ЗСУ

15:22 - як ми можемо морально підтримати бійців на фронті

19:14 - про небайдужість до війни та національної ідентичності

24:50 - про формування національної єдності