Волонтери на війні. Софія Трощук і Богдан Іванусь в ефірі ZAXID.NET
Суспільство — ZAXID.NET LIVE, 0 0
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Допомагати ЗСУ, кричати на увесь світ про те, що Росія – терористична держава, пам’ятати, що війна триває. Детальніше про всі аспекти наших підходів до найважчого українського етапу 21 століття Софія Трощук говоритиме із волонтером і громадським діячем Богданом Іванусем. Дивіться о 14:00 на каналі ZAXID.NET у YouTube.
00:00 - початок
01:12 - про волонерство, як все почалось
04:35 - про збір на вантажівку для ЗСУ
12:25 - про згуртованість українців та важливість допомагати ЗСУ
15:22 - як ми можемо морально підтримати бійців на фронті
19:14 - про небайдужість до війни та національної ідентичності
24:50 - про формування національної єдності
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