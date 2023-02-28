400 упаковок солі розігруватимуться в спеціальному пакуванні з ілюстрацією художника Максима Паленка

Державна онлайн-платформа UNITED24, Monobank та волонтер Ігор Лаченков оголосили збір 60 млн грн на 300 дронів DJI Mavic 3T для потреб українських військових. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі волонтер Ігор Лаченков.

Серед усіх учасників збору розіграють партію йодованої «Артемсолі» із шахт Соледара тиражем 400 штук в спеціальному пакуванні з ілюстрацією художника Максима Паленко, а 10 пачок будуть підписані Марком Гемілом, який грав Люка Скайвокера у «Зоряних війнах».

«Кожні задоначені 5 грн – це +1 шанс виграти сіль, тобто чим більше донат, тим більше шансів. 100 першим учасникам, які задонатять від 100 тис. грн однією транзакцією, отримають по пачці солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше ДП «АРТЕМСІЛЬ» та UNITED24 випустили 100 тис. пачок солі «Міць. Українська кам’яна». Спеціальна партія складається зі 100 тис. пачок солі, видобутої у шахтах Соледара, продукт розфасували по 200 грамів. Загалом вдалося знайти 20 тонн солі, піднятих раніше з надр Бахмутчини.

До повномасштабної російської агресії ДП «Артемсіль» входило до числа найбільших підприємств з видобутку і реалізації харчової солі на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП «Артемсіль», розташовані в Соледарі Донецької області, дозволяли експортувати продукцію в 15 країн світу.

Копальні Соледара вимушено припинили видобуток солі через російські обстріли у квітні 2022 року. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи «Артемсолі» згоріли, обладнання було знищене військами РФ, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, змушені були полишити свої домівки. Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року пачка «Артемсолі» остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж.

Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії «Артемсолі» створив відомий український дизайнер Артем Гусєв. Його варіант, в якому слово «Сіль» замінене на «Міць», а кам’яна квітка – на тризуб, став вірусним: ілюстрацію встановлювали на аватари в соціальних мережах та публікували в медіа.