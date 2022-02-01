Волонтерська група #Миготові розробила пам’ятку для сімей на випадок кризової ситуації. У ній експерти відповіли на найпоширеніші запитання щодо попередніх запасів, стратегії дій на випадок відсутності електрики та інтернету тощо, повідомив громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. Пам’ятку розробили на тлі посилення військової ескалації Росії, яка триває з весни 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

«Мета і мрія нашого ворога – паніка в наших лавах. Найкращий засіб проти паніки – завчасна поінформованість та спокійна передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом з вами ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться, але пропонуємо заздалегідь задуматися, обговорити в родинному колі, підготуватися. Будьмо для всіх навколо осередком здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки та корисної інформації», – наголосив Пекар.

Пам’ятка відповідає на запитання:

Яка стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?

Які запаси треба зробити вдома?

Як підготувати транспортні засоби?

Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?

Як підготувати рюкзак безпеки?

Як підготуватися до відсутності газу та електрики?

Де шукати правдиву інформацію?

Як підготувати дітей?

Як подбати про домашніх тварин (собаки, коти)?

Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій?

Що робити, почувши сирену?

Що робити в разі артобстрілу чи бомбардування?

Що робити в разі появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї?

Завантажити пам’ятку можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Росія зосередила неподалік від українських кордонів орієнтовно 130 тис. військових. Західні розвідки попереджають, що Росія готує новий напад на Україну. На тлі цього деякі країни допомагають Україні зброєю. У самій Росії плани напасти на Україну продовжують заперечувати.