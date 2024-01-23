Не вся історична архітектура має охоронний статус

Волонтери зібрали інформацію та створили найповніший відкритий список об’єктів культурної спадщини України. Їх подають на фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки», і цей список налічує вже 100 тис. пам’яток. Костел Святого Матея монастиря бернардинів у селі Лешнів Львівської області став 100-тисячною пам’яткою у цьому переліку. Про це повідомили у Вікімедія Україна.

У багатьох країнах існують офіційні відкриті державні списки пам’яток культури. В Україні такого списку для пам’яток усіх рівнів так і не створили. Державний реєстр нерухомих пам’яток є неповним, а щоб із ним ознайомитися потрібно скачувати pdf-документи, тоді як система «єПам’ятка» ще не почала повноцінно працювати, пояснюють свою мотивацію волонтери.

Членкиня оргкомітету проекту Ольга Крезуб вважає, що формувати якомога точніший список об’єктів культурної спадщини важливо для документування їхнього стану. Особливо тепер, коли пам’ятки є під загрозою знищення в час війни. Проте волонтерам формувати такий перелік непросто: доводиться надсилати запити органам місцевої та центральної влади, звіряти дані, виправляти помилки, застарілі дані.

«Наприклад, був випадок, коли ОДА надала список пам’яток, а міська рада відповіла, що в них на території пам’яток немає (хоча в обласному списку було 22 пам’ятки) — ми навіть надіслали міській раді наші дані. А у 2015 році взагалі судилися з Покровською РДА Дніпропетровської області за список об’єктів, бо ті були під грифом “для службового користування”», — коментує Ольга Крезуб.

Костел Святого Матея монастиря бернардинів у Лешневі на Львівщині став 100-тисячною пам’яткою переліку культурної спадщини (фото Seleonov)

Представники проекту додають, що для роботи з пам’ятками важливим є вільний цифровий доступ до документів, які стосуються культурної спадщини, – розпорядження, постанови, накази, щоб можна було перевірити дані (адреси, назви, роки тощо).

Більшість документів надходить у вигляді сканів, тому потрібна додаткова робота для розпізнання тексту. Усі охочі можуть доєднатися до кампанії з оцифровування документів «Вікіджерела люблять пам’ятки» до 31 січня.

«Вікі любить пам’ятки» — це найбільший міжнародний фотоконкурс, в якому беруть участь понад 40 країн світу. Мета проекту — зібрати фото пам’яток для ілюстрування статей Вікіпедії, а також спонукати людей вивчати власну історію та культуру. Від 2010 року учасники конкурсу завантажили понад 3,1 млн фото.

Фотоконкурс в Україні проводить ГО «Вікімедіа Україна» з 2012 року. За цей час до нього долучилося понад 3000 учасників. Вперше в історії України волонтери зібрали та розмістили у Вікіпедії найповніші публічні списки об’єктів культурної спадщини.