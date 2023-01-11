Вертеп організувала директорка Сокальського професійного ліцею

Волонтерський вертеп із Сокаля за два дні зібрав 163 тис. грн на квадрокоптер із тепловізором для 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар». Про це повідомила керівниця Сокальського професійного ліцею Наталія Карташова, яка організувала вертеп.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Наталія Карташова допомагала батальйону «Айдар». Цього разу метою збірки було придбати DJI Mavic 3 для штурмовиків «Айдару».

За два дні за допомогою сокальських підприємців, медиків і чиновників колядники зібрали 163 тис. грн, із яких на квадрокоптер витратили 143, а ще 20 тисяч – перейдуть на наступну збірку для купівлі автомобіля для ЗСУ.

«Ми це зробили, хоча я мала сумніви. Хочу подякувати усім, хто небайдужий, хто донатить та підтримує хлопців, усім, хто вболіває за наші ЗСУ – немає значення, чи з «Айдару», чи з інших батальйонів чи бригад. Хлопцям це так потрібно», – написала Наталія Карташова.