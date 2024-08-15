Хвороба швидко поширюється в Центральній і Східній Африці

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила в середу, що швидке поширення Mpox (віспи мавп) в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. На такий крок організація пішла через спалах вірусної інфекції, яка поширилася з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду, пише Reuters.

Як повідомляється, вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Раніше це сталося в липні 2022 року. Тоді спалах уразив майже 100 тисяч людей у 116 країнах і вбив близько 200 осіб.

Цього разу загроза більш небезпечна. Від початку 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14 тис. випадків віспи та 524 смерті. До групи ризику входять жінки і діти до 15 років. Новий варіант хвороби турбує ВООЗ, бо він швидко передається і має високий рівень летальності. Спалах віспи може вийти за межі континенту.

«Виявлення та швидке поширення нового класу Mpox (віспи мавп) у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення в сусідніх країнах, де раніше не знали про Mpox, і можливість подальшого поширення в Африці та за її межами викликають занепокоєння», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За його словами, ВООЗ виділила 1,5 мільйона доларів США на випадок непередбачених обставин і планує виділити додаткові кошти найближчими днями. План реагування ВООЗ потребує щонайменше 15 мільйонів доларів, і агентство планує звернутися до донорів за фінансуванням.

Що таке віспа мавп, які симптоми?

Віспа мавп – це вірусне зоонозне захворювання, збудник якої належить до роду ортопоксвірусів родини Poxviridae. Захворювання, вперше виявлене 1958 року. Його симптомами є температура, м'язові болі, характерний висип і свербіж. Тяжкий перебіг хвороби частіше спостерігається в людей з ослабленим імунітетом, дітей та вагітних жінок.

Більшість випадків зараження Mpox відбувалося в Африці, проте у травні 2022 року вірус почав поширюватися й на інших континентах. Перший випадок тоді був зафіксований у Великій Британії. Як невдовзі з'ясувалося, заражений напередодні прилетів із Нігерії.