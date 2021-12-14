Кілька десятків людей в Південному Судані померли від невідомої хвороби. Через це ВООЗ направила у регіон групу для екстреного дослідження. Про це повідомляє ВВС.

Епіцентром спалаху захворювання став адміністративний округ Фангак у штаті Джонглій.

Місцева влада припускала, що ймовірною причиною смертей мешканців є холера, однак тестування на цю хворобу дало негативний результат.

Серед симптомів хвороби називають слабкість, сильний головний біль, діарею та судоми. Інформації щодо смертності наразі немає, але останні дані свідчать про 89 смертей за останні кілька тижнів.

Відповідно, ВООЗ вирішила відправити групу швидкого реагування, щоб оцінити та розслідувати можливі ризики.

Також члени групи зможуть зібрати зразки у хворих людей.