Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до термінової розробки вакцини проти інфекції, яку викликає бактерія Streptococcus групи B (GBS). Про це йдеться у повідомленні на сайті ВООЗ.

З'ясувалось, що вплив інфекції, яка, за оцінками, мешкає в кишечнику майже у третини всіх дорослих людей, є набагато серйознішою причиною передчасних пологів та інвалідності дітей, ніж вважалося раніше.

Спільний звіт ВООЗ і Лондонської школи гігієни та тропічної медицини підтвердив, що бактерія викликає майже 100 тис. смертей новонароджених.

Вчені вперше оцінили вплив бактерії на передчасні пологи, виявивши, що GBS щорічно викликає понад пів мільйона передчасних пологів, що призводить до значної тривалої інвалідності.

«Це нове дослідження показує, що стрептокок групи B є серйозною і недооціненою загрозою для виживання та благополуччя новонароджених, чинячи руйнівний вплив на багато родин у всьому світі», — йдеться у заяві відділу імунізації ВООЗ.

Відповідно, організація, разом із партнерами, закликала до термінової розробки вакцини проти GBS.

У середньому 15% вагітних жінок у всьому світі щорічно переносять бактерію GBS. Але навіть якщо в більшості випадків симптоми відсутні, інфікована вагітна жінка може передати бактерію своєму плоду через навколоплідні води або під час пологів.

Немовлята й ембріони особливо вразливі, тому що їхня імунна система недостатньо сильна, щоб боротися з бактеріями. Зараження може призвести до менінгіту та сепсису, які можуть бути смертельними. У немовлят, що вижили, може розвинутися церебральний параліч або постійні проблеми із зором і слухом.

Вакцина проти GBS, яку можна вводити вагітним жінкам під час планових оглядів на вагітність і якою буде охоплено понад 70% вагітних жінок, зможе запобігати 50 тис. смертям немовлят щороку.