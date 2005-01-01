ВООЗ визнала психічним захворюванням залежність від відеоігор

СуспільствоОлег Костюк, 18 червня3871

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ВООЗ визнала психічним захворюванням залежність від відеоігор
Залежність від відеоігор ВООЗ визнала психічним захворюванням

Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) включила залежність від відеоігор в 11-е видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11). Документ вперше повністю опублікований на сайті організації.

Розробка МКХ-11 тривала більше 10 років. Класифікація є основою для визначення тенденцій і статистики в глобальному масштабі, а також міжнародним стандартом для доповідей про хворобах. У нього включені понад 55 тис. захворювань, травм і розладів.

Як зазначено в документі, ігровий розлад — це модель поведінки у відеоіграх, що відрізняється тим, що грі віддається перевага перед іншими інтересами та повсякденними заняттями.

Цей розлад може бути діагностовано у тому випадку, якщо залежність тягне за собою порушення в особистій, сімейній, соціальній та інших сферах життя і спостерігається протягом не менше року.

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