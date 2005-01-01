Всесвітня організація охорони здоров’я розробила план підвищення фізичної активності

СуспільствоКатерина Чурилова, 5 червня1680

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Згідно з даними ВООЗ, кожен п'ятий дорослий у світі та чотири з п’яти підлітків віком 11-17 років недостатньо фізично активні. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я розробила «Глобальний план дій щодо підвищення рівня фізичної активності на 2018-2030 рр», повідомляє «Урядовий портал».

План дій ВООЗ – це 20 рекомендацій в галузі політики, які впливватимуть на формування активнішого суспільства, створення умов для людей різного віку і різних можливостей. План, зокрема, закликає підтримувати спеціальну підготовку медичних працівників та інших фахівців і використовувати цифрові технології.

У ВООЗ наголошують, що неінфекційні хвороби є причиною 71% смертей у всьому світі, а достатня фізична активність може суттєво знизити ці показники. Фізична активність не означає професійний спортивний підхід. Для позитивних зрушень можна відмовитись від ліфту і підніматись сходами, більше ходити пішки, їздити на велосипеді, активно відпочивати, танцювати та грати у рухливі ігри.

В українському уряді нагадали, що згідно з Порядком надання первинної медичної допомоги, яким уже з 1 липня будуть керуватися абсолютно усі заклади «первинки», терапевти, педіатри та сімейні лікарі, окрему увагу приділятимуть профілактиці захворювань.

У грудні 2017 року Міністерство охорони здоров’я разом із Центром громадського здоров’я та експертами презентували національні рекомендації зі здорового харчування та здорового способу життя. Однією із семи базових рекомендацій є фізична активність.

У міністерстві охорони здоров’я нагадують, що щоденна фізична активність забезпечує зменшення ризику небезпечних захворювань, включаючи патологію серця, інсульт, діабет та рак; зменшення ризику смертності від усіх причин; зменшення ризику травм; покращення функціонального стану кісток та суглобів; поліпшення самооцінки та якості життя; хороший апетит та можливість споживання більшої кількості здорової їжі для компенсації енергетичних витрат та задоволення потреб організму в необхідних харчових речовинах.

У МОЗ зазначили, що мінімальна тривалість помірної та середньої за інтенсивністю фізичної активності повинна становити 30 хвилин на день або 150 хвилин на тиждень.

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