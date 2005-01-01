Медики оприлюднили вражаючі результати масштабного дослідження здоров'я львівських школярів

Львівські медики анкетували близько 70 тис. школярів з усіх львівських шкіл

У середу, 28 березня, працівники кафедри педіатрії Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, управління освіти ЛМР та БФ «Ти не один» оприлюднили результати дослідження здоров’я школярів м. Львова. Вони шокуючі. Стан здоров’я школярів наближається до критичного.

У Львові досліджували здоров’я 70 тис. школярів у 115 школах Львова

Аби детальніше поговорити про результати дослідження здоров’ я школярів Львова, спершу декілька слів про передісторію, яка йому передувала.

У березні 2017 року у Львові стартував соціально-медичний проект «Здорові діти», мета якого – дослідити здоров’я дітей шкільного віку у Львові, виявити групи ризику й запропонувати способи лікування і профілактики захворювань. Ініціаторами цього проекту є благодійний фонд «Я не один» та кафедра педіатрії №1 Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького за підтримки Львівської міської ради.

Медичні фахівці розробили анкету, в якій 89 доволі простих запитань. Скажімо, чи снідає дитина перед школою, чи скаржиться на болі в животі, нудоту, втомлюваність, скільки годин проводить у школі, чи на одній лінії плечі дитини тощо. Таких анкет роздрукували 70 тисяч і роздали у 115 навчальних закладів Львова. Відповіді на запитання давали батьки разом з дітьми.

Як повідомив ZAXID.NET співкоординатор проекту «Здорові діти» Олександр Єгоров, відповіли на анкетні запитання понад 50 тисяч батьків. Їхні відповіді опрацювали фахівці кафедри педіатрії Львівського національного медуніверситету.

«Стан здоров’я школярів, відповідно до всіх досліджень, які проводилися не лише у Львові, а й в Україні ( Києві, Харкові, Полтаві) наближається до критичного. Він був критичний ще 5-7 років назад і нічого у кращий бік не змінюється. Якщо більшість дітей, які ідуть до школи, є відносно здоровими і не мають хронічних захворювань, то за даними Київського інституту педіатрії, акушерства і гінекології, то лише 5% випускників залишаються здоровими. Інші мають хронічні захворювання, а дехто й два-три. Школа перетворюється на місце, де дитина втрачає здоров’я», - сказав професор кафедри педіатрії ЛНМУ ім.Д.Галицького Сергій Няньковський.

На що найчастіше скаржаться школярі Львова?

Найпоширенішою скаргою школярів є втома. На неї нарікає 64,1% першокласників і 82,7 % учнів випускних класів. Доволі часто школярі скаржаться на біль у животі – понад 50% першокласників, майже 60% - п’ятикласників і 37,5% випускників. Серед інших скарг – нудота, відрижка, головний біль, проноси, закрепи тощо.

Тепер дуже важливо вчасно відреагувати на ці скарги. Кожне захворювання, як пояснив професор Сергій Няньковський, проходить певні етапи. Спершу з'являються так звані функціональні розлади, коли ще нема структурних змін, скажімо, в травній системі, але вже десь щось порушується. Такий стан може тривати місяць–два, рік, два, три. У цей час ці проблеми доволі легко вирішуються корекцією харчування, стилю життя, вітамінними, рослинними добавками. І тоді захворювання далі не розвивається, не переходить у хронічні форми. Та коли ці функціональні розлади пропустити, далі йде період структурних змін і тоді вже повністю вилікувати дитину дуже складно. А у школі пропускається саме цей етап, коли допомогти дитині легко.

Другий етап програми «Здорові діти», який планують провести у школах Львова - розробити відповідну програму, скеровану на те, щоб виявити дітей з групи ризику (насамперед серед дітей початкових класів), провести профілактику, щоб не дати захворюванню розвиватися далі. Саме в такій медичній допомозі медики бачать сенс.

Повний звіт за результатами дослідження

Зараз у Львові за підтримки управління освіти, як повідомив Олександр Єгоров, обирають три школи у різних районах міста, в яких реалізують другий етап проекту. А згодом, якщо він пройде успішно, можливо, реалізують й в інших школах Львова.

«Я – оптиміст. Перший схожий проект ми впроваджували у 2002 році. У школах, на яких розповсюджувався цей проект, дітей, що входили до групи ризику, додатково оглянули. Тих, кому потрібно, скерували на обстеження й після нього призначали відповідне лікування, дали конкретні рекомендації. Результат – захворюваність серед школярів впродовж року зменшилася втричі», - каже професор Сергій Няньковський.

У рамках цього проекту також створять для кожного учасника особистий віртуальний кабінет, на який вже на початку літа надійдуть результати дослідження та профілактичні рекомендації. Згодом батьки зможуть ставити запитання, які стосуються здоров’я сина чи доньки, а лікарі даватимуть на них відповіді.

Успіх проекту «Здорові діти», який проводять у Льові, великою мірою залежить і від зацікавленості батьків. Якщо вони хочуть, аби їхні діти росли здоровими, щоб будь-які розлади здоров’я виявляти у зародку й усунути їх, то лікарі, ініціатори проекту, охоче їм у цьому допоможуть.