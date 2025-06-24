Желько Любеновіч повертається до роботи в Україні

Новим головним тренером «Ворскли» став Желько Любеновіч, повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». Контракт із 43-річним фахівцем розрахований на 1 сезон. На своїй посаді він замінить Юрія Максимова, який покинув команду на початку червня.

Допомагати сербу будуть Нікола Ігнятієвич, а також двоє колишніх ворсклян – Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який відповідатиме за підготовку воротарів.

Нагадаємо, Любеновіч переїхав в Україну у 2006 році й виступав за «Кривбас», «Таврію», «Олександрію» та «Зорю». Тренерську кар’єру розпочав у 2018 році в Зорі. У 2002-му повернувся на батьківщину і працював асистентом в клубах «Железнічар» та «Раднічкі».

У 2023 році очолив закарпатський «Минай», який очолював до січня 2025 року.

«Ворскла» за підсумками минулого сезону посіла у турнірній таблиці УПЛ 13-ту сходинку. Команді довелось грати перехідні матчі за збереження прописки в еліті, однак за підсумками двох зустрічей полтавці поступились «Кудрівці» й вперше у своїй історії вилетіли в Першу лігу.