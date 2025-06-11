Воїни бригади «Едельвейс» відбили російський штурм на мотоциклах та взяли полонених
Бійці ліквідували 18 російських солдатів та 3 взяли у полон
Росіяни намагалися на мотоциклах і багі штурмувати позиції 10-ї бригади «Едельвейс», проте зазнали втрат. Про це у середу, 11 червня, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Противник вкотре намагався організувати штурмові дії на позиції 10-ї бригади, задіявши 19 мотоциклів, 3 багі та до взводу піхоти. Проте українські військові нанесли ворогу вогневого ураження та зупинили штурм. Відтак бійцям вдалося:
- ліквідувати 18 російських солдатів,
- 5 окупантів поранити,
- 3 військових взяти в полон.
- 13 мотоциклів та 3 багі були спалені.
У бригаді додали, що українські військові закінчили бій без втрат.
Нагадаємо, 10 червня повідомляли, що бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України успішно виконали бойове завдання на Куп’янському напрямку, зупинивши наступ російських військ.