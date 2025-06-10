ГУР знищило понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд

Бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України успішно виконали бойове завдання на Куп’янському напрямку, зупинивши наступ російських військ. Про це повідомило у вівторок, 10 червня, Головне управління розвідки.

Як розповідають у дописі, бійці ГУР за підтримки побратимів із підрозділів «Аратта» та «Сибірський батальйон» змогли втримати широку ділянку фронту й стабілізувати оборону в районі активних бойових дій.

Зупиняючи наступ ворога, спецпризначенцям вдалося ліквідувати понад 30 окупантів, з яких 15 загинули в безпосередньому стрілецькому бою. Крім того, понад 40 російських військових отримали поранення, а двох бійців взяли в полон. Водночас знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

ГУР опублікувало відеозаписи з місця операції, які демонструють ключові етапи:

роботу командного пункту,

штурм ворожих позицій,

евакуацію поранених,

роботу підрозділів БпЛА та вогневої підтримки.

Раніше повідомляли, що Сили оборони ліквідували групу російський військових 5 червня під час удару по зосередженню підрозділу ракетних військ у Брянській області.