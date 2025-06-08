Сили оборони здійснили удар 5 червня рано зранку поблизу села Мартьянівка

Сили оборони ліквідували групу російський військових 5 червня під час удару по зосередженню підрозділу ракетних військ у Брянській області. Про це повідомив у неділю, 8 червня, телеграм-канал Astra.

За даними Astra, Сили оборони здійснили удар 5 червня рано зранку поблизу села Мартьянівка Брянської області. Українські військові нібито вдарили кількома ракетами, влучивши у комплекс «Іскандер».

У дописі йдеться, що внаслідок удару нібито загинули 8 російських солдатів та ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що підрозділи Збройних сил разом зі Службою безпеки та іншими частинами Сил оборони в четвер, 5 червня, атакували підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з міста Клінци Брянської області. Саме ці військові планували завдати ракетного удару по Києву.

У суботу, 7 червня, президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення зазначив, що українські військові цього тижня знищили ключові позиції ворога, зокрема три установки «Іскандер», які використовували для обстрілів України.