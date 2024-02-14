OTOY вперше виступить у Львові з новим альбомом

Вперше у Львові наживо звучатимуть обидві частини нового альбому артиста «Темна музика», повідомили організатори.

«Найтемніша музика, що дарує найяскравіші емоції! Всю лють, злість та агресію український реп-виконавець OTOY сконцентрував у треках свого нового альбому. В цей вечір атмосфера темного етапу його музики заповнить концерт арену нестримною енергією: зала палатиме емоціями, шаленими ритмами та всіма барвами фірмового стилю OTOY», – запрошують організатори.

Під час концерту відбудеться благодійний аукціон – всі кошти підуть на дрони для бригади «Буревій».

Квитки можна придбати за посиланням.