Вперше у Львові з новим альбомом «Темна музика» виступить неймовірний OTOY
15 березня о 19:00 у клубі «Малевич» відбудеться концерт українського хіп-хоп та реп-виконавця OTOY
Суспільство — Ольга Максим'як, 0 0
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OTOY вперше виступить у Львові з новим альбомом
Вперше у Львові наживо звучатимуть обидві частини нового альбому артиста «Темна музика», повідомили організатори.
«Найтемніша музика, що дарує найяскравіші емоції! Всю лють, злість та агресію український реп-виконавець OTOY сконцентрував у треках свого нового альбому. В цей вечір атмосфера темного етапу його музики заповнить концерт арену нестримною енергією: зала палатиме емоціями, шаленими ритмами та всіма барвами фірмового стилю OTOY», – запрошують організатори.
Під час концерту відбудеться благодійний аукціон – всі кошти підуть на дрони для бригади «Буревій».
Квитки можна придбати за посиланням.
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