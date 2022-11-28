Україну відвідала делегація у складі міністрів закордонних справ семи країн

Міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України, повідомив у Твіттері голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс..

«Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України; це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну», - йдеться у дописі.

«Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе», – додав він.

Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu

M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

We, the Ministers of Foreign Affairs from , are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! Mindaugas Mikulėnas @LithuaniaMFA pic.twitter.com/e112fwKRd7 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022

Водночас докладнішої інформації про цей візит поки немає.

Нагадаємо, 26-27 листопада у Києві була делегація уряду Бельгії, а також прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Вони долучилися до заходів вшанування жертв Голодомору.