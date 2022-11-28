Вперше з початку війни Україну відвідали одночасно міністри з семи держав
Міністри семи країн обговорюватимуть подальшу підтримку України
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Міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України, повідомив у Твіттері голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс..
«Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України; це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну», - йдеться у дописі.
«Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе», – додав він.
Водночас докладнішої інформації про цей візит поки немає.
Нагадаємо, 26-27 листопада у Києві була делегація уряду Бельгії, а також прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Вони долучилися до заходів вшанування жертв Голодомору.