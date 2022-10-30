ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С на Луганщині

Вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу із п'яти самохідних установок російських військ. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. САУ були знищені, судячи зі щільного розташування, одночасно», – написав він у Telegram.

Журналіст припустив, що це було влучання ракетами американських РСЗВ М142 HIMARS.

«Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але українські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрбатарейна боротьба», – зазначив Юрій Бутусов.

До слова, Збройні сили України ліквідували за минулу добу майже тисячу окупантів. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

«Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 71 200 (+950 за минулу добу) осіб ліквідовано», – йдеться у повідомленні.