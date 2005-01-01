Впродовж минулої доби на Львівщині відбулось 14 ДТП з потерпілими

За останню добу у місті Львові трапилося десять ДТП з потерпілими, а на дорогах державного значення – чотири. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

В цих автопригодах травмувалася 21 людина, а також одна людина загинула.

За участю пішоходів сталося у Львові 8 аварій, на трасах – одна. Причиною усіх дорожньо-транспортних пригод, за інформацією патрульних, стало порушення елементарних правил дорожнього руху як водіїв так і пішоходів.

Відтак у поліції закликають дотримуватись безпечної швидкості та правил дорожнього руху.