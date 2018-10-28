Впродовж тижня правоохоронці припинили діяльність в Україні трьох іноземних «злодіїв у законі»

Впродовж минулого тижня поліцейські припинили злочину діяльність трьох іноземних «злодіїв у законі» на території України. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Як розповіли у відомстві, 25 жовтня правоохоронці не пустили в Україну 41-річного злодія на прізвисько «Джейран Хонський». В Україні він керував злочинними групами, що займаються незаконним заволодінням автотранспорту. Його затримали в аеропорту Харкова, екстрадували до Стамбула та заборонили в'їзд на п'ять років.

«Інші два злодії вже неодноразово висилалися з території України, але незаконним шляхом повертались до країни знову», - пояснили у поліції.

Відео Нацполіції

Зокрема, 36-річного «злодія в законі» на прізвисько «Тенго Гальський» у квітні цього року вже висилали з України із забороною в’їзду до 2021 року. Однак через нетривалий час він незаконно повернувся для здійснення контролю за злочинними угрупованнями, які скоюють квартирні крадіжки. 26 жовтня його затримали у Києві та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців (ПТПІ).

Третій «злодій у законі» на прізвисько «Дато Агджабединський» прибув на територію київського регіону для контролю за злочинними групами своїх земляків. 27 жовтня 32-річного уродженця Азербайджану примусово видворено за межі України та заборонено в'їзд на 10 років.

Нагадаємо, що наприкінці серпня СБУ затримала «злодіїв в законі» з Росії, які хотіли загострити криміногенну ситуацію в Україні.