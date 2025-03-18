Павла Вовка звільнили з посади судді Окружного адміністративного суду Києва

Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва, який ліквідували у грудні 2022 року. Про це йдеться у повідомленні ВРП, опублікованому у вівторок, 18 березня.

Рішення щодо звільнення Павла Вовка з посади судді члени Вищої ради правосуддя ухвалили одноголосно, «за» – 14 голосів. Підстава для звільнення – істотний дисциплінарний проступок.

«Притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В'ячеславовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться у повідомленні ВРП.

За даними Центру протидії корупції, сам Павло Вовк на засідання ВРП не прийшов, проте надіслав клопотання, серед яких було прохання про відводи членів Вищої ради правосуддя, а також відкладення розгляду питання щодо його звільнення.

Нагадаємо, влітку 2020 року НАБУ опублікувало так звані «плівки ОАСК» – записи розмов, що були зроблені в Окружному адміністративному суді Києва. На оприлюднених НАБУ аудіофайлах – обговорення тиску на суддів та інші державні органи. Павла Вовка та ще шістьох його колег підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.

У вересні 2020 року члени Вищої ради правосуддя одноголосно відмовились звільнити Павло Вовка з посади керівника Окружного адмінсуду у Києві. Таке рішення пояснили тим, що він так і не отримав статус підозрюваного.

9 грудня 2022 року США запровадили санкції проти Павла Вовка та двох неназваних членів родини. Відповідно до повідомлення Держдепу США, Павло Вовк причетний до «вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси».

13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Це рішення підтримали 310 народних депутатів.