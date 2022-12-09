Павло Вовк фігурує у справі «плівок ОАСК»

США в Міжнародний день боротьби з корупцією в п’ятницю, 9 грудня, запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка і двох найближчих членів його родини, імена яких не повідомляються.

Як повідомив Державний департамент США, Вовк причетний до «вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси».

Санкції запроваджені в рамках так званого «закону Магнітського», який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

В Україні Павло Вовк фігурує в справі «плівок ОАСК», оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ). За даними Національного антикорупційного бюро України, голова ОАСК Павло Вовк та підконтрольні йому судді за гроші ухвалювали замовні рішення у власних інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Слідство вважає, що голова ОАСК очолив «злочинну організацію», метою якої було «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі». У червні 2022 року обвинувальний акт передали до суду.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСК, але парламент його досі не ухвалив.