Як зручно дивитися телебачення онлайн/ Фото: pexels.com

Спільно з Київстар ТБ, платформою онлайн-телебачення групи 1+1 media та Київстар, розповідаємо, як влаштований ринок OTT в Україні, які переваги та недоліки цього типу прийому та які тренди відбудуться в галузі Pay TV найближчим часом.

Онлайн-телебачення стало природнім наслідком розвитку ІТ-технологій, поширення та розвитку Інтернету та пошуків ТВ-індустрії шляхів до розширення глядацької аудиторії. Теза про те, що мережа здолає класичне телебачення, все більше присутня на манівцях індустріальних дискусій, натомість перші успішні результати взаємодії телебачення та Інтернету набирають обертів, пише УНІАН.

Процес все більшої популярності онлайн-телебачення зумовлений двома основними тенденціями, які проявлялись останні 5-6 років. По-перше, мережа та покриття безперервно еволюціонують, а, по-друге, телевиробництво все активніше почало інтегруватися в соцмережі, OTT-платформи* та боротись за місце не лише на ТВ-екранах, але й в гаджетах.

Власне, тому сьогодні ми можемо спостерігати результат поширення таких тенденцій у вигляді появи та стрімкого розвитку українських платформ онлайн-телебачення (детальніше про них розповімо в наступному матеріалі «Все про онлайн ТБ»), а з появою високошвидкісного інтернету – їхнього удосконалення та еволюції.

За даними Міністерства цифрової трансформації та Київстар – одного з найбільших інтернет-провайдерів в Україні, станом на початок 2021 року доступ до швидкісного мобільного інтернету зараз мають 87% населення України. А з 1 липня 2020 року 5,4 млн українців вперше отримали краще покриття 4G. Це жителі понад 9,1 тис. населених пунктів. А 1,7 млн людей отримали доступ до мобільного інтернету вперше. Загалом до 2023 року Міністерство планує забезпечити швидкісним інтернетом 95% українців, а до 2024 – покрити інтернетом 95% усіх доріг національного значення.

Безперечно, всі ці прогнози працюють в тому числі на процес забезпечення доступу до телевізійного контенту з будь-якого пристрою – смартфону, планшету, комп'ютеру тощо. Про це, а також про інші переваги онлайн-ТБ, розповідаємо на прикладі платформи Київстар ТБ.

Легкість підключення

Все, що необхідно для встановлення онлайн-телебачення – це Wi-Fi або мобільний інтернет. Підключення мережі в домівці дозволить уникнути складних організаційних моментів з прокладенням кабелів та купівлею дорого обладнання. Підключенню такого телебачення не завадить навіть відсутність Smart TV. В додаток до звичайної плазми можна придбати медіаплеєр, асортимент і цінова категорія яких надзвичайно різноманітна. Окрім забезпечення перегляду, за допомогою медіаплеєра можна встановити найпопулярніші месенджери, а також різні додатки чи ігри. Найзручніше купувати медіаплеєр у повній комплектації, до прикладу, при покупці медіаплеєра iNeXT TV3 в мережі магазинів Київстар, можна отримати в подарунок 6 місяців підписки на Київстар ТБ.

Зручність перегляду

Схоже, що завдяки онлайн-телебаченню, всі жарти про вічну боротьбу за пульт і дилеми «серіал чи футбол» можуть зникнути, адже телеконтент одночасно можна переглядати в різних кімнатах і на 3 різних пристроях. Тож історія про те, що «телевізор зайнятий» може відійти у минуле. До того ж онлайн-телебачення є досить мобільним: ви можете почати дивитись улюблену програму, фільм чи серіал, перебуваючи ще далеко від дому, наприклад, коли затримуєтесь в дорозі з роботи або коли погода настільки чудова, що хочеться довше побути на свіжому повітрі. Головне – наявність хорошого інтернету та будь-який з гаджетів під рукою.

Необмежена кількість контенту та індивідуальний підхід

Кількість контенту – це одна з найбільш привабливих переваг онлайн-телебачення. Адже встановивши будь-яку з платформ онлайн-ТБ, ви матимете доступ до максимальної кількості каналів, відсортованих за тематикою. Платформа Київстар ТБ пропонує доступ до понад 260 телеканалів. Серед такої підбірки завжди є можливість обрати тематичні телеканали, що дозволяє дивитись лише те, що цікаво саме вам. А також тематичні телеканали транслюють контент без перерви на рекламу, що є додатковою перевагою для глядача.

Домашній кінотеатр

Окрім великого переліку телеканалів, платформи онлайн-ТБ пропонують своїм абонентам доступ до бібліотеки фільмів, серіалів та мультфільмів. Зокрема, бібліотека Київстар ТБ містить понад 10 000 найменувань найрізноманітнішого контенту. Ця функція особливо актуальна в період карантинних обмежень, коли кінотеатри бувають зачинені, а новинки все швидше після прокату в кінотеатрах з’являються на платформах. Тож в домашніх умовах можна мати легальний і ексклюзивний доступ до безлічі найновішого вітчизняного та світового кіноконтенту.

*OTT – (англ. Over the Top) – метод надання відеопослуг через Інтернет. Термін OTT означає доставку відеосигналу від провайдера контенту на пристрій користувача (приставку, комп'ютер, мобільний телефон) по мережах передачі даних.