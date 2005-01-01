Реконструкцію вул. Личаківської у Львові завершать до 1 вересня

Реконструкція, що наближається до кінця. На вул. Личаківській у Львові триває завершальний етап ремонту. Зокрема на відрізку від вул. Черемшини до вул. Долішньої прокладають бруківку, а на перехресті з Пасічною облаштовують трамвайне кільце.

Від вулиці Черемшини Личаківську вже забрукували. Встановили й колії. Рейки розміщують на спеціальне покриття, аби гуркоту та вібрації від трамваїв було менше. Також стоять електроопори та нове освітлення.

«Опори освітлення вже європейського стандарту. Тобто кабелі, які йдуть, вони йдуть попід землю – заховані. І також, як говорив, самі ліхтарі мають зовсім інше освітлення, ніж ті, які зараз існують», – розповів в.о. керівника ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

Тривають завершальні роботи з облаштування каналізації і тротуарів. А на вул. Пасічній роблять трамвайне кільце та закладають плити.

«Спочатку планувалося робити кільце зовсім іншого радіусу, то для цього фактично треба було би забрати 30 дерев. Ми не пішли тим проектом, ми фактично відновили кільце по тому самому маршруту, який був раніше», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

З 15 липня планують відкрити проїзд із вулиці Долішньої на Личаківську. До слова, за перебігом ремонту пильно стежать фахівці компанії «Еджіс».

«Цього тижня ми міняли 2-3 плити тут, які не були поставлені нормально. Зараз є питання з приватними компаніями, які дозволяють собі прийти робити свою роботу, ставити свої кабелі і порушують нашу роботу», – повідомив представник компанії «Еджіс» П’єр Ів Тесьє.

Для проїзду вул. Личаківську обіцяють відкрити вже у вересні.

Тим часом на вул. Замарстинівській взялися продовжувати ремонт. Тут із п’ятниці, 8 червня, замінюють водопровід. Тепер вода проходитиме пластиковими трубами. Роботу на Замарстинівській призупинили ще у травні, адже виявили на глибині укладки колектора водонасичений шар.

«До нього буде пробурювати спеціальна машина труби й ін’єктором заганяти під тиском п’ятисоте молочко в рідкому склі. Реагуючи з водою воно буде твердіти і укріпляти цей шар», – повідомив інженер компанії «Онур» Віталій Хомин.

Вул. Замарстинівська буде закрита щонайменше півтора року.

До слова, у середу, 13 червня, на ремонт до листопада закриють вул. Просвіти.