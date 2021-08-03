Ремонт вулиці Пекарської на завершальному етапі. Роботи тривають на ділянці від Шімзерів до Тершаківців. Підряднику, компанії «Вельт-Капітал», залишається лиш доробити дорожнє покриття і благоустрій.

«На 90% зроблені тротуари, зроблені парковки і постелена основа для мощення дороги, зроблені велосмуги. Зараз активно виконуємо роботи з мощення», – розповідає представник компанії «Вельт-Капітал» Михайло Василишин.

«Загалом я задоволений ходом робіт на вулиці Пекарській. До 1 вересня має бути відкритий проїзд, ми вийшли на фінальну пряму. Ще треба буде 1,5-2 місяці, щоб зробити вул. Шімзерів від вул. Пекарської до Мечникова, максимум – до кінця жовтня, можливо, зроблять раніше, залежить від погодних умов», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Реконструкцію Пекарської проектував міський «Інститут просторового розвитку». Тут вирішили реалізувати концепцію «Вулиця, зручна для всіх» – тобто львів’янам має бути приємно гуляти нею, комфортно їхати на велосипеді чи машині. Не буде тут тепер і заторів.

«Що ми робили? Ми всі припарковані автомобілі забрали в найбільш невикористовуваний простір вулиці – це міждеревний простір. Тут не ходили пішоходи, тут не паркували автомобілі, бо це не було можливо. Насправді активний простір дороги зараз став більшим, ніж був», – пояснює директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Проектанти також намагалися зберегти автентичність цієї вулиці, тож залишили червону бруківку – її поклали у паркувальних лотах і передбачили на дорозі. А от на хідниках – гранітна плитка.

«Де автомобіль може контактувати з пішоходом, ми використали матеріал, який не є комфортний ні для автомобіля, ні для пішохода, – нешліфовану бруківку. Якщо пішохід ногами наступає на цю бруківку, він зразу відчуває, що кудись не туди потрапив. Він зразу буде переходити в комфортнішу зону. Це такий прийом психологічний», – розповідає Олег Шмід.

Допоки підрядник ще облаштовує дорожнє покриття, львів’яни вже ходять новими тротуарами.

«Супер, дуже подобається. Робота вже досить довго триває, трошки труднощі з переїздом, переміщенням машини. Але, напевно, результат того вартий. Дуже раді, що мерія Львова старається і щось робить, бо тут дійсно важко їздити, бруківка була стара вже, і машину досить часто трусило», – каже львів’янка Марія.

Ремонтує вулицю компанія «Вельт Капітал». Вартість робіт – майже 110 млн грн.

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