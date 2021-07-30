На вул. Винниченка після сильних дощів обвалився колектор

Вранці у п’ятницю, 30 липня, вул. Винниченка відкрили для проїзду транспорту. Кілька тижнів вулиця була перекритою через ремонт колектора, руйнування якого спричинили сильні зливи.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, транспорт може їхати вул. Винниченка вже з 10:00 30 липня. Там забрали тимчасові дорожні знаки, що обмежували проїзд. Раніше передбачалося, що всі ремонтні роботи на вул. Винниченка завершать за тиждень.

«Підрядник завершив усі роботи щодо колектора, також відновлено дорожнє покриття. Відтак, з 10.00 год вулиця буде відкритою для проїзду транспорту, також буде демонтовано тимчасові дорожні знаки», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

На протиаварійні роботи на вул. Винниченка виконком Львівської міськради виділив із резервного фонду 1,8 млн грн.

«Усі складні етапи були в перші 10 днів робіт. Це була робота на глибині до 10 м, тому була небезпека обвалу. Відповідно, найперше ми змонтували захисну раму з металевих балок і дошок. Лише її будували три дні. Далі розчищали завал, демонтовували залишки старої камери, в наявний колектор встановили дві труби діаметром 800 мм і на цій трубі зроблено фундамент нової камери і зведена камера», – розповів інженер компанії-підрядника ТзОВ «Онур»Віталій Хомен.

Нагадаємо, після сильної бурі 25 червня на вул. Винниченка виявили пошкодження каналізаційного колектора, тому вулицю закрили для проїзду транспорту, а на бічних вулицях реорганізували рух, зокрема вул. Кривоноса тимчасово зробили двосторонньою. Закриття вул. Винниченка спричинило сильні затори на центральних вулицях Львова.