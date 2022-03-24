Підполковник Андрій Літун загинув на російсько-українській війні 6 березня 2022 року

У Мукачеві вулицю російського письменника Льва Толстого, що розташована у самому центрі міста, перейменували на честь Героя України Андрія Літуна, який загинув на російсько-українській війні. Відповідне рішення прийняли депутати Мукачівської міської ради на позачерговій сесії у середу, 23 березня.

Як повідомляє прес-служба міськради, мешканець Мукачева підполковник Андрій Літун загинув 6 березня, захищаючи Україну. 10 березня військовому посмертно присвоїли звання Герой України.

«Підполковник Літун Андрій Миколайович, командир 1-го гірсько-штурмового батальйону, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 6 березня загинув, захищаючи Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога», – зазначається у повідомленні прес-служби Мукачівської міськради.