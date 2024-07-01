Проходи повинні бути вдвічі ширші, ніж грядки

Вузькі грядки або грядки Міттлайдера – це чудова альтернатива звичайним городам. Висаджування овочів в такі грядки має ряд переваг, про які розповідає «Фермер».

Переваги вузьких грядок:

забезпечує чи не вдвічі більший урожай, ніж при стандартних методах;

поліпшується якість одержуваних плодів і овочів: вони виростають більшими і смачніше;

завдяки розумній плануванні, даний метод дозволяє ергономічно використовувати простір як тепличної, так і городньої грядки;

цей універсальний спосіб підходить для вирощування будь-яких культур: від кабачків та огірків до помідор і картоплі;

конструкція грядок не боїться сильного вітру, зовні город виглядає естетично і охайно;

в посадках практично не з'являються бур'яни, а значить, доглядати за ними набагато легше;

підготувати грунт на малій площі простіше, ніж на звичайній грядці;

полив можна здійснювати навіть за допомогою садової лійки.

Облаштування вузьких грядок

Для початку рекомендується організувати хоча б чотири грядки, щоб протягом першого сезону визначитися, підходить вам такий метод чи ні.

Насамперед, потрібно зробити планування городу. Вибирайте місце так, щоб потім при необхідності розширити їх межі. Місцевість повинна бути добре освітлена, не піддаватися рясним опадам і перебувати на рівній ділянці. Найкраще розташовувати грядки від півночі до півдня.

Ширина стандартної грядки Міттлайдера – 45 см. Рекомендується довжина в 9 м, але вона може варіюватися в залежності від кількості саджанців. Виходячи з величин, розраховується і кількість добрив на один метр.

Проходи повинні бути вдвічі ширші, ніж грядки. Стежки по 70 см годяться тільки для низькорослої зелені: петрушки, цибулі, часнику. Для дотримання сівозміни дорослих культур, мінімальна ширина доріжки повинна бути не менше 90 см. Між торцями грядок, а також по периметру городу варто залишити проходи по 1 м.

Способи посіву та розташування

Працюючи на грядках, важливо пам'ятати кілька простих правил:

насіння, як і розсада, висіваються в два ряди вздовж бортів, головне – не в середину;

чим дрібніше посадковий матеріал, тим частіше він висаджується;

глибина закладення повинна бути в 2,5 рази більше товщини насіння.

Качановий салат, брокколі, капусту та інші культури схожих розмірів висаджують в два ряди в шаховому порядку. Дині, помідори та інші плоди, що вимагають більше місця, розміщують в один ряд уздовж однієї сторони вузької грядки.

При цьому частоту розташування слід оцінювати за розміром дорослої рослини: наприклад, цвітну капусту висаджують на відстані 15 см, білокачанну – 35 см. Моркву можна сіяти однією смугою, а ось буряк – на відстані 1 см одна від одної. Квасолю слід розташовувати через кожні 10 см, гарбуз і інші баштанні – кожні 40 см.

Приклад вирощування помідорів: