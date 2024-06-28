Якщо головне стебло куща виглядає досить потужно, кілька пасинків, що з'явилися, можна не чіпати

Обрізання пасинків у томатів є важливою процедурою, щоб отримати кращий врожай. Але не завжди це потрібно робити. Про правила обрізки кущів помідорів пише «Флористікс».

Які томати варто обрізати

Сорти томатів поділяються на такі, що мають строго обмежений зріст, і такі, в яких обмеження зросту відсутнє. Сорти томатів, у яких немає обмежень у зрості та які здатні рости тривалий період часу в тепличних умовах, даючи при цьому рясний урожай, позитивно зносять обрізання пасинків. Якщо ж обрізування пасинків у таких сортів томатів не робити, то з часом їхні кущі дуже сильно розростаються, а розмір плодів зменшується.

Які пасинки відрізати

Якщо головне стебло куща виглядає досить потужно, кілька пасинків, що з'явилися, можна не чіпати: такий захід дозволить збільшити врожайність рослини, проте дозволяти пасинкам сильно розростатися все ж не варто. Одні садівники-городники схильні обрізувати всі паростки томатів, розташовані під першим суцвіттям, і це зміцнює головне стебло рослини. Інші залишають 2-3 пасинки нижче першого суцвіття. Щоб стебло не падало під вагою бічних пагонів, його підв’язують до кілочків, після чого обрізують усі пасинки в верхній частині стебла. Завдяки цьому рослина не буде падати й не стане сильно розростатися.

Коли обрізання пасинків не проводиться

Сорти томатів, які мають обмеження в зрості, підрізати сенсу немає. Такі рослини самі по собі ростуть дуже компактно, сягаючи необхідної для себе висоти зростання, після чого зупиняються в розвитку. Рясно плодоносити вони починають тільки після того, як усі гілки гарно відростуть, і якщо після обрізання пасинків у таких сортів томатів додаткових плодів розвиватися не буде, то і робити його немає ніякого сенсу.

Техніка обрізання пасинків у томатів

Проводити обрізування пасинків томатів рекомендують якомога раніше, оскільки це легше для вас і краще для рослини. Листя розміром 5-8 см легко обірвати вручну, в той час як стебла діаметром більше 0,8 мм, щоб уникнути сильних пошкоджень, обрізають тільки секатором. Оглядати рослину на наявність пасинків радять періодично через кожні два тижні, а проводити обрізування найправильніше в ранкові години.

Від того, наскільки правильно та своєчасно ви обріжете пасинки у томатів, залежать кількість зібраного врожаю плодів і їхні якісні показники. Крім того, потрібно обов'язково стежити за появою висихаючого листя, і щойно воно з’явиться, потрібно його відразу видалити, щоб рослина його не живила. Зрізи після видалення пасинків потрібно обробляти дезінфікуючими розчинами.