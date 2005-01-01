Ввечері центральні вулиці Львова перекриють через хресну ходу

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 14:419551

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Сьогодні, 28 березня, у Львові ситуативно перекриватимуть рух для проходження хресної ходи. Перекриття триватиме з 19:00 до 21:30 на центральних вулицях міста, повідомляє гаряча лінія Львова.

Маршрут ходи: пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Краківська – вул. Вірменська – вул. І. Федорова – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – вул. М. Кривоноса – вул. М. Лисенка – вул. М. Заньковецької – вул. Личаківська, 49-а (костел св. Антонія).

Ходу організовує «Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви парафії Святого Антонія».

Захід розпочнеться о 19:00 від катедрального собору Латинської Церкви. Передбачувана кількість учасників – 2500 осіб.

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