Український спортсмен боровся з важкою хворобою

Екс-чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслав Узелков помер у віці 45 років. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив екс-очільник Федерації боксу Володимир Продивус. Обставини смерті спортсмена не розголошуються.

Нагадаємо, наприкінці березня боксеру діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. На початку квітня Узелкову зробили операцію на серці.

На аматорському рівні Узелков завоював бронзу чемпіонату світу 2001 року і став віцечемпіоном Європи 2002 року. Професійна кар'єра Узелкова в боксі тривала з 2005-го по 2014-й роки. За цей час він встиг провести 34 поєдинки, з яких 30 виграв (19 разів перемагав достроково). У напівважкій вазі українець здобував титули інтерконтинентального чемпіона WBO (2012 рік) та IBO (2013 рік), претендував на звання чемпіона Європи.

12 квітня 2014 року Узелков провів останній у кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу. У 2020 році балотувався на посаду мера Вінниці від партії ОПЗЖ. Підтримати Узєлкова приїжджав Юрій Бойко. Він набрав 4%, посівши 4 місце.

22 роки перебував у шлюбі з Мариною Боржемською. У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі «Україна має талант», потім разом із дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі». 2021 року пара розійшлася. У нього залишились син Роберт (2009) та донька Олівія (2012).