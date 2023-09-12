Поліцейські вилучили пакетик з наркотиками і відправили на експертизу

Одному з в'язнів Хмельницького СІЗО передали поштою кухонну лопатку, всередині якої був захований пакетик з наркотиками. Про випадок, який стався у вівторок, 12 вересня, повідомили на сторінці Хмельницького слідчого ізолятора.

Зазначається, що під час огляду поштової посилки, яку надіслали одному з ув'язнених, працівники установи виявили кухонну лопатку з ознаками пошкодження.

«В ході ретельної перевірки всередині ручки лопатки було виявлено поліетиленовий згорток із речовиною невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну. З цього приводу співробітниками установи викликано слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні.

Пакетик з наркотиками вилучили правоохоронці та направили на експертизу. На основі результатів відкриватимуть кримінальне провадження.

Зауважимо, що подібні випадки, коли в'язням передають наркотики у продуктах чи предметах першої необхідності, стаються доволі часто. Причому, відправники обирають найбільш неочевидні предмети, в яких можна сховати заборонені речовини. До прикладу, минулоріч в'язню Райківецької колонії, що на Хмельниччині, передали наркотики у салаті олів'є.

У січні цього року Хмельницьке СІЗО повідомляло про виявлені пакунки з наркотиками у волоських горіхах та бубликах. А у квітні суд виніс вирок хмельничанину, який передав знайомому, що перебував у Шепетівській колонії, наркотики в налиснику.