Райсуд на Рівненщині заборонив в'язню виправної колонії протягом 11 років обіймати посади в держорганах чи місцевому самоврядуванні через підтримку агресії Росії. Його визнали винним у колабораційній діяльності.

Як йдеться у вироку Володимирецького райсуду, судили уродженця Полтавщини Сергія Українця, який відбував покарання у Полицькій виправній колонії за ст. 309 ККУ (зберігання наркотиків). В 2018 році він був засуджений до п'яти років ув'язнення Краснолиманським міським судом Донецької області.

У квітні цього року під час спілкування з двома працівниками установи, а також з іншими засудженими, він заперечував, що Росія вчиняє агресію проти України, і «публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора».

За це йому вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція цієї статті передбачає лише заборону на певну кількість років працювати у держорганах чи місцевому самоврядуванні.

Відомо, що чоловік провину визнав і не заперечував, що суд розгляне справу за його відсутності. Відтак на засіданні 6 липня суддя Олена Іванків визнала його винним за вказаною статтею і на 11 років заборонила йому обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування чи «пов'язані з наданням публічних послуг».