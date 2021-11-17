Угорський авіаперевізник Wizz Air відкриє новий прямий рейс зі Львова в іспанське місто Валенсія. Польоти стартують з липня 2022 року.

Рейси Львів – Валенсія Wizz Air почне обслуговувати з 1 липня 2022 року, повідомляє Lowcostavia.com.ua з посиланням на систему бронювання перевізника.

Літаки здійснюватимуть рейси двічі на тиждень: щопонеділка та щоп’ятниці. Виліт зі Львова о 18:35, повернення з Валенсії о 21:50, тривалість польоту 3 години 30 хвилин.

Нагадаємо, що раніше Wizz Air оголосив про відкриття 26 нових рейсів з України, зокрема дев'ять рейсів зі Львова. Окрім Валенсії, лоукостер літатиме в Барселону та Мадрид.