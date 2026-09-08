Зігрівальні прянощі. Додавання імбиру надасть варенню приємної гостроти та легкої пекучості, яка ідеально підходить для холодного сезону. А кориця чи кардамон додадуть теплого східного колориту.

Трав’яні прянощі. Розмарин має хвойний аромат, тому додасть несподівану свіжість варенню. А лаванда створить квітковий та вишуканий смак. Проте важливо додавати трав’яні прянощі у невеликих кількостях, щоб трави підкреслювали яблучну основу, а не перебивали її.

Фрукти або ягоди. Для збагачення смаку спробуйте використати обліпиху, яка надасть варенню яскравої кислинки та кольору. Також можна використати журавлину, яка додасть терпкості та рубінового відтінку. Окрім цього можна додати у варення апельсинову цедру або сік, щоб отримати цитрусову свіжість, яка відтінятиме солодкість яблук.

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