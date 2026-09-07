Існують незвичні рецепти, які варто спробувати цього сезону

Яблучне варення на зиму можна приготувати не одним способом. Існують незвичні рецепти, які варто спробувати цього сезону: простий варіант-«п’ятихвилинка», прозоре яблучне варення та бурштинове. УНІАН розповідає про три смачні рецепти яблучного варення.

Яблучне варення швидкого приготування

Цей рецепт дає змогу зекономити багато часу та зберегти максимум користі. Для приготування беремо:

Яблука – 1 кілограм. Цукор – 500 грамів.

Яблука помийте, почистьте від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте фрукти шматочками середнього розміру й перекладіть у каструлю. Додайте цукор, перемішайте та залиште на кілька годин, щоб яблука пустили сік і утворився сироп. Якщо рідини буде замало, долийте трохи води.

Поставте каструлю на плиту та доведіть сироп до кипіння. Варіть приблизно 5 хвилин, після чого зніміть із вогню. Готове варення розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.

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Банки залиште вкритими до повного охолодження, а потім перенесіть у прохолодне темне місце для зберігання.

Прозоре яблучне варення шматочками

Це гарне варення з густим і солодким сиропом. І саме зовнішній вигляд консервації запам’ятовується кожному, хто її побачить. Для приготування беремо:

Яблука – 1 кілограм. Цукор – 800 грамів. Мелена кориця – 0,5 чайної ложки.

Яблука розріжте на чотири частини та видаліть серцевину. Шкірку можна залишити, але самі фрукти наріжте тонкими акуратними скибочками. Перекладіть їх у каструлю, засипте цукром і обережно перемішайте. Залиште яблука на ніч або щонайменше на 8 годин, щоб вони пустили достатньо соку.

Після цього перемістіть каструлю на плиту та доведіть до кипіння. Готуйте всього п’ять хвилин, акуратно помішуючи. Накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 12 годин. А потім знову доводимо до кипіння, готуємо 5 хвилин і охолоджуємо.

Ще раз доводимо до кипіння, додаємо корицю і розливаємо варення по стерилізованих банках.

Бурштинове яблучне варення

Це яблучне варення називають бурштиновим через гарний колір. Для нього потрібно:

Яблука – 1,7 кілограма. Цукор – 1,5 кілограма. Вода – 3 літри (+склянка). Лимонний сік – 4 столові ложки. Лимонна кислота – третина чайної ложки (+ третина чайної ложки).

У каструлю для варення наливаємо воду і всипаємо туди третину чайної ложки лимонної кислоти. Яблука чистимо від серцевин, нарізаємо на часточки й пересипаємо в цю воду. Так вони не потемніють.

В іншу каструлю наливаємо склянку води, сік лимона і цукор. Готуємо сироп, поки він не стане прозорим. З фруктів зливаємо воду, промиваємо їх і заливаємо гарячим сиропом. Залишаємо так на ніч.

Ставимо каструлю на плиту. Після закипання всипаємо третину чайної ложки лимонної кислоти та готуємо на середньому вогні 7 хвилин.

Охолодіть варення до кімнатної температури, а потім знову поставте на вогонь. Після закипання варіть приблизно 7 хвилин і залиште охолоджуватися на 10 годин. Утретє прокип’ятіть варення ще 8 хвилин. За цей час яблучні часточки стануть прозорими, а сироп загусне.

Готове варення розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте. Після повного охолодження зберігайте в темному прохолодному місці.