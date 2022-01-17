Вибір індивідуального Mercedes-Benz у дилера

Модельний ряд Mercedes-Benz складається більш ніж з десятка моделей - від найдоступніших у найпростіших комплектаціях до найдорожчих виконань своїх найкращих машин. Кожна з них має величезний вибір кольору, оббивки салону, виконань, комплектацій та опцій. Тому серед усього різноманіття можна створити свій, справді унікальний автомобіль.

Звичайно, при першому звертанні в автосалон продавець запропонує вибір з тих автомобілів, які є на складі чи надійдуть в Україну найближчим часом. У нього буде популярний для перепродажу колір, оптимальний набір опцій та загалом все те, що цінує типовий власник Mercedes-Benz. Однак якщо у вас вишуканий смак, жодне з таких авто може не підійти. Адже кожна людина має власні уявлення про кольори, поєднання фактур та набір опцій.

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Щоб отримати саме такий автомобіль, який потрібен Вам, треба посидіти з продавцем та сконфігурувати індивідуальну комплектацію. Для цього спочатку обирають модель, силову установку, комплектацію та додатковий набір опцій з каталогу. При цьому є можливість поєднати ті кольори оббивки чи опції, які дилер зазвичай не замовляє. Жодних обмежень - вибір варіантів в продукції Mercedes-Benz справді вражає.

Далі продавець розраховує остаточну вартість автомобіля, а потенційний покупець вносить передплату. Замовлення через центральну систему направляється на завод-виробник, де логісти підбирають під нього комплектуючі. Коли машина опиниться на конвеєрі, всі деталі та вузли вже будуть чекати на заводі. Всі опції будуть встановлені згідно з індивідуальним замовленням.

А от термін виробництва та привозу автомобіля Mercedes-Benz залежить від заводу-виробника. Глобальні автовиробники мають заводи у різних куточках світу і модель, скажімо, європейського бренду та для європейського ринку можуть збирати десь у ПАР чи США. Наприклад, позашляховики Mercedes-Benz серії GL випускають лише у США, звідки їх експортують по всьому світу. Але машини звідти їдуть не прямим курсом до покупця, а потрапляють спершу до Німеччини, де їх інспектує головний офіс виробника. Через це американський Mercedes-Benz доведеться чекати принаймні на два місяці довше, ніж, скажімо Mercedes-Benz G-Class, який збирають в Австрії – пів року проти чотирьох місяців.

Термін виробництва Mercedes-Benz залежить від заводу-виробника.

Усі подробиці про автомобілі Mercedes-Benz, комплектації та умови придбання, можна дізнатись в офіційного дилера у своєму регіоні. У Львові – це автосалон Західно-Український Автомобільний Дім Mercedes-Benz на вул. Джорджа Вашингтона, 8. Також інформацію можна отримати на сайті офіційного дилера або за телефоном: +38 (067) 304 02 90.