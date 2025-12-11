Це може уповільнювати з’єднання та навіть поставити під удар безпеку мережі

Нерідко низька швидкість інтернету пов’язана не з провайдером, а з тим, що до вашої домашньої мережі під’єднано більше пристроїв, ніж ви думаєте, – і не всі вони ваші. Це може уповільнювати з’єднання та навіть поставити під удар безпеку мережі. BGR розповідає, як перевірити, хто підключений до вашого Wi-Fi.

Як дізнатися, хто підключений до роутера?

Помітити підключення сторонніх пристроїв до Wi-Fi можна за вбудованими інструментами роутера та сторонніми утилітами. Вони показуватимуть повні списки підключень та даватимуть змогу розпізнавати пристрої та блокувати їх.

Ще один спосіб – відкрити вебінтерфейс самого роутера, ввівши IP-адресу пристрою в браузері (вона буде написана на самому роутері). Там теж буде доступний перелік усіх з’єднань, хоча розібратися в ньому без досвіду буває складніше.

Найнадійнішим способом захисту у разі виявлення сторонніх у мереж є зміна пароля від Wi-Fi. Зміна пароля автоматично викидає всіх підключених, крім тих, кому ви дасте новий пароль.