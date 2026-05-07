Цукор допомагає покращити стан трав’яного покриву та зробити газон густішим

Гарний газон потребує не лише регулярного косіння, а й правильного догляду протягом усього сезону. Часто трава починає жовтіти, рідшати, а на ділянці з’являються бур’яни. Багато власників будинків використовують дорогі добрива та спеціальні засоби, проте існує простіший і доступніший спосіб підтримати газон у хорошому стані. Про нього пише Express.

Навіщо посипати газон цукром

Цукор допомагає покращити стан трав’яного покриву та зробити газон густішим. Після внесення він сприяє розкладанню шару сухої відмерлої трави, який накопичується біля поверхні ґрунту та заважає росту молодих пагонів.

Крім того, цукор створює умови, менш сприятливі для росту бур’янів. Через це небажані рослини поступово слабшають, а газонна трава отримує більше можливостей для активного розвитку.

Як правильно використовувати цукор для газону

Для підживлення рекомендують рівномірно розсипати цукор по поверхні газону. Найкраще робити це у весняний або літній період, коли трава активно росте.

На невелику ділянку площею приблизно 0,9 квадратного метра використовують близько 450 грамів цукру. Після внесення газон бажано добре полити, щоб речовина швидше проникла у верхній шар ґрунту.

Як часто підживлювати газон

Застосовувати цукор занадто часто не рекомендують. Для підтримання гарного стану трави достатньо проводити таке підживлення приблизно один раз на місяць.

Регулярне, але помірне використання допомагає підтримувати яскравий зелений колір газону та зменшує появу жовтих плям.

Що ще допоможе зробити газон красивим

Окрім підживлення, важливо регулярно косити траву, своєчасно поливати ділянку та видаляти бур’яни. Також корисно періодично розпушувати верхній шар ґрунту, щоб коріння краще отримувало кисень і вологу.