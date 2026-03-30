Після зими газон рідко виглядає ідеально. Пожовкла трава, залисини, мох і нерівномірний колір – типова ситуація для ранньої весни. Це природний процес, адже холод і волога виснажують трав’яний покрив. Але правильний догляд допоможе швидко відновити газон і зробити його ще густішим та зеленішим, ніж раніше. Як це зробити, пише Ukr.Media.

Перевірка стану газону

Перед початком робіт важливо зрозуміти, чи газон дійсно пошкоджений, чи просто перебуває у стані спокою. Для цього можна викопати невеликий шматок дернини, перенести його у тепле місце і регулярно поливати. Якщо через один-два тижні трава почне зеленіти, газон легко відновиться.

Очищення ділянки

Після зими на поверхні накопичуються залишки сухої трави, листя та інше сміття. Це заважає доступу повітря до коріння і гальмує ріст. Газон потрібно обережно вичистити граблями. Якщо ґрунт ущільнений, варто провести аерацію, зробити отвори, щоб покращити доступ кисню і вологи.

Підживлення

Коли земля повністю відтане і більша частина трави почне зеленіти, газон слід підживити. Добрива з азотом, калієм, фосфором і залізом допоможуть відновити колір і зміцнити коріння. Якщо є мох, варто обрати засоби із залізом, які допомагають його позбутися.

Відновлення пошкоджених ділянок

На місцях, де трава не відновилася, потрібно провести підсів. Спочатку очищають ділянку, додають родючий ґрунт і висівають насіння. Після цього важливо регулярно зволожувати землю до появи сходів. Коли трава підросте, її можна вперше підстригти.

Регулярний догляд

Щоб газон залишався густим і рівномірним, необхідно дотримуватися базових правил догляду. Полив має бути помірним, без пересихання ґрунту. Стрижку слід проводити регулярно, але не занадто коротко. Також важливо періодично проводити аерацію і контролювати появу бур’янів.